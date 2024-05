Morre Missinho, primeiro vocalista da banda Chiclete com Banana

Edmilson de Amorim Ferreira, o primeiro vocalista da banda baiana Chiclete com Banana, morreu aos 64 anos nesta quinta-feira (16), em Salvador. De acordo com a família, a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. Ele foi convidado a integrar o grupo em 1980, quando ainda se chamava Scorpius. Em 1981, a banda mudou o nome para Chiclete com Banana e alcançou grande sucesso nos anos seguintes com hits como "Mistério das Estrelas".

Ele permaneceu no grupo até 1986, quando decidiu seguir carreira solo. Após sua saída, Bell Marques assumiu o vocal e ficou no grupo até 2014.

Missinho é autor de sucessos como “Jamaica”, “Tiete do Chiclete”, “Lua Menina”, “Olhos da Noite”, “No Lume da Fogueira”, “Sementes” e “Mistério das Estrelas”, lançados nos anos 1980 e que fazem parte do carnaval de Salvador até hoje.

Segundo a família do ex-chicleteiro, Missinho foi internado no hospital Roberto Santos, em Salvador, no início de maio devido a uma crise renal. Ele ficou hospitalizado por 15 dias, com seu quadro agravado por causa do diabetes.

Anteriormente, Missinho já havia sido hospitalizado por três meses no Hospital Metropolitano de Lauro de Freitas e no Hospital Sagrada Família.

O velório de Missinho será aberto ao público e acontecerá na sexta-feira (17), às 9h, no Cemitério Bosque da Paz. Às 11h30, será realizada a cerimônia de cremação.

A banda Chiclete com Banana se pronunciou sobre a morte do ex-integrante nas redes sociais. Em uma postagem feita nesta quinta-feira, o grupo afirmou que o músico foi de extrema importância para a banda.

"Foi bom o tempo que ele quis ficar no Chiclete com Banana. Sua participação foi de fundamental importância. Teve espaço para mostrar seu talento, e mostrou. Trouxe para nós a necessidade do autoral, compôs canções maravilhosas e executou seu instrumento com muita habilidade", escreveu a banda.

