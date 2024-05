Narrador Silvio Luiz morre aos 89 anos em São Paulo

Na manhã desta quinta-feira (16), morreu o narrador Silvio Luiz, aos 89 anos, em São Paulo. O comentarista esportivo havia sofrido um derrame durante uma transmissão ao vivo na Record e estava em coma no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. A unidade de saúde confirmou o falecimento do jornalista.

Silvio Luiz vinha enfrentando problemas nos rins e chegou a ficar em coma induzido. O narrador não podia fazer hemodiálise — tratamento realizado em pacientes com insuficiência renal —, devido à fragilidade decorrente da idade avançada. Com o passar dos dias, após a internação, o estado de saúde do locutor foi piorando e ele acabou falecendo.

Leia a nota do hospital:



O Hospital Alemão Oswaldo Cruz informa que o paciente, Sr. Sylvio Luiz Perez Machado de Souza, 89, faleceu nesta quinta-feira (16) às 9h40, em decorrência de falência de múltiplos órgãos. O narrador esportivo e jornalista estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital desde o dia 8 de maio.

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz lamenta o falecimento, a direção, equipe médica e assistencial se solidarizam com os familiares e amigos neste momento de dor.

