Com câncer, esposa de Leo Zagueiro festeja nascimento da filha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Camila Campos, 29, compartilhou em suas redes sociais um vídeo com registros do nascimento de sua filha, Sofia, fruto do casamento com Leo Zagueiro, 36.

A cantora gospel falou sobre a emoção de dar à luz em um momento tão difícil, em que enfrenta um câncer de mama. "São tantas emoções, uma mistura de alegria com expectativa, esperança e medo. Devagarzinho, a gente vai organizando as emoções", escreveu ela, na legenda da publicação no Instagram.

Camila também agradeceu o carinho da equipe hospitalar com ela e com sua família neste momento delicado.

"Ficamos surpresos e muito felizes com o carinho e o amor de tantas pessoas que estavam lá para nos abençoar, orar e apoiar. Grandes amigos, enfermeiros, copeiras, médicos e funcionários, praticamente todo o hospital, proclamaram palavras de vida para Sofia e para mim."

A cantora foi diagnosticada com câncer em meados deste mês de julho. Recentemente, ela descobriu que a doença se espalhou para os ossos. Mesmo assim, segue confiante no milagre da cura.