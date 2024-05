Felipe Neto anuncia lançamento de novo livro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Felipe Neto anunciou nesta quinta-feira (16) o lançamento de um novo livro, "Como Efrentar o Ódio", e afirmou que a publicação marca o reínicio da sua carreira.

Em um post no X, antigo Twitter, o youtuber contou sobre a revelação do projeto secreto. "E são dois projetos! Com imensa felicidade trago esse reinício da minha carreira. Dois projetos que marcarão uma grande mudança na minha vida. Obrigado, Companhia das Letras, por estarem comigo nessa aventura!", disse ele.

O youtuber divulgou o nome do livro na postagem e explicou sobre a publicação. "O livro se trata da jornada do ódio. Tanto o ódio que se espalhou pelo Brasil, chegou à presidência, destruiu e matou centenas de milhares de pessoas e tentou me perseguir, arruinar minha imagem e me prender? Mas também o ódio interno que eu sempre senti e muitos de vocês também sentem".

Nessa obra eu vou mostrar como enfrentar e como vencer esse ódio, revelando segredos e bastidores de uma guerra midiática que quase ninguém soube o que de fato aconteceu Felipe Neto

Ele ainda convida as pessoas para saber mais detalhes sobre o livro. "Para saber tudo sobre o lançamento antes de todo mundo, acesse: comoenfrentaroodio.com.br".

O segundo projeto é o clube do livro. "É dedicado a todos que já são leitores ou sempre quiseram se tornar leitores mas tiveram dificuldades".