Pai é preso após envenenar filha recém-nascida enquanto mãe tomava banho

Uma recém-nascida, com apenas cinco dias de vida, morreu nesta quinta-feira após ter sido envenenada pelo próprio pai, que preparou a mamadeira da criança com leite misturado com chumbinho. O caso ocorreu em Recife.

O pai, identificado como Charles da Costa, de 44 anos, foi preso em flagrante logo após o crime, que ocorreu enquanto a mãe da bebê estava no banho, segundo informações da Polícia Civil.

Apesar de ter recebido socorro com suspeitas de envenenamento, a bebê não resistiu e faleceu.

O delegado da Polícia Civil, Sérgio Ricardo, informou que uma perícia foi realizada na casa onde o crime aconteceu. Durante a investigação, foi encontrado um saco plástico branco em cima da pia, contendo resíduos de substâncias compatíveis com chumbinho.

Durante o depoimento, o pai negou ter cometido o crime, mas admitiu ter preparado a mamadeira para a filha. O delegado acrescentou que, em "dois ou três minutos", a bebê começou a passar mal.

A investigação descartou qualquer envolvimento da mãe no crime. Ela revelou que o companheiro não queria a criança e havia solicitado que ela realizasse um aborto.

Charles está sendo acusado de homicídio consumado e o Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou sua prisão preventiva.

