Astrofotógrafo registra as melhores imagens do sol já capturadas da Terra

O astrofotógrafo Mark Johnston, que atua como Embaixador do Sistema Solar, registrou o que podem ser as melhores fotografias do Sol já captadas da Terra.

As impressionantes imagens foram obtidas no estado do Arizona, nos EUA, com o uso de equipamento altamente especializado para capturar os detalhes do Sol, que está passando por uma fase de intensa atividade.

O programa Embaixadores do Sistema Solar da NASA, que envolve voluntários do público para divulgar os mais recentes avanços da exploração espacial, conta atualmente com mais de 1.100 participantes, conforme informado pelo site oficial da agência espacial.

Você pode conferir na galeria acima algumas das detalhadas imagens do Sol registradas por Johnston.

