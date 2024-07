Veja as fotos finalistas do concurso 'Fotógrafo do ano de Astronomia'

O Observatório Real de Greenwich divulgou nesta terça-feira (2) as imagens finalistas do concurso "Fotógrafo do ano de Astronomia" de 2024, um evento que celebra a beleza e a diversidade do cosmos através da lente dos fotógrafos.

As fotografias, selecionadas entre mais de 3.500 inscrições de 58 países, capturam paisagens noturnas repletas de estrelas, a Via Láctea em todo seu esplendor sobre o Telescópio Isaac Newton e até mesmo auroras boreais em forma de dragão. A variedade dos temas retratados demonstra a abrangência e a popularidade da premiação, que chega à sua 16ª edição consolidada como a maior competição de fotografia espacial do mundo.

Veja algumas:

[Legenda]© Geshuang Chen



[Legenda]© Gwenaël Blanck [Legenda]© Eduardo Schaberger

Veja outras imagens na galeria acima!

