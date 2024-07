Cometa 13P/Olbers poderá ser visto nesta semana; saiba como acompanhar

Astrônomos e entusiastas da astronomia terão uma rara oportunidade de observar o cometa 13P/Olbers, que passará próximo à Terra nos próximos dias.

O cometa 13P/Olbers, que visita a Terra a cada 69 anos, estará visível nos céus esta semana, proporcionando uma oportunidade única para observação.

Descoberto em 1815 por Heinrich Wilhelm Matthias Olbers, este cometa pertence à categoria "tipo Halley", com um período orbital de 20 a 200 anos. A última aparição do 13P/Olbers ocorreu em 2015.

O pico da observação será no sábado

No sábado, 6 de julho, o cometa alcançará seu brilho máximo. De acordo com o Observatório do Valongo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), binóculos serão suficientes para a observação no início da noite, na direção da constelação de Lince. As regiões Norte e Nordeste do Brasil, com menor poluição luminosa, oferecerão as melhores condições de visibilidade.

Dicas para uma observação ideal

Para uma melhor experiência de observação:

Afaste-se da poluição luminosa das cidades.

Encontre um local confortável e aguarde seus olhos se adaptarem à escuridão.

Tenha paciência, pois a observação de cometas pode exigir tempo.

Utilize binóculos para uma visão mais detalhada.

