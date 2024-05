Cometa se aproxima da Terra e pode proporcionar um belo espetáculo

Os últimos tempos têm sido empolgantes para os apaixonados pela observação do céu noturno. Além da aurora boreal e do meteoro visível a partir de alguns países da Europa, agora será possível testemunhar a passagem de um cometa.

O cometa em questão é chamado C/2023 A3 - ou Tsuchinshan–ATLAS - e foi detectado em fevereiro um pouco além da órbita de Júpiter. Será em 27 de setembro que o Tsuchinshan–ATLAS fará sua aproximação ao Sol, passando a apenas 1,09 bilhão de quilômetros de distância da estrela no centro do Sistema Solar.

No entanto, vale mais a pena marcar o dia 12 de outubro no calendário, pois será quando o Tsuchinshan–ATLAS estará mais próximo da Terra - a uma distância de apenas 71 milhões de quilômetros do nosso planeta.

Conforme relatado pelo site Space.com, os astrônomos acreditam que este cometa tem o potencial de se tornar mais brilhante do que muitas estrelas. No entanto, também há quem acredite que, devido à presença de materiais voláteis na superfície deste cometa, esses elementos podem entrar em combustão à medida que o Tsuchinshan–ATLAS se aproxima do Sol.

