Festival Micareta tem shows de Gloria Groove, Pedro Sampaio, Joelma e Claudia Leite em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival Micareta, dedicado ao público LGBTQIA+, tem nova edição em São Paulo. O evento acontece nos dias 30 e 31 de maio, às vésperas da Parada do Orgulho, com atrações do axé, forró, funk, pop e música eletrônica, na arena Pinheiros. Ainda há ingressos à venda.

Na quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi, Gloria Groove, Dennis DJ, É o Tchan, Aline Rosa e Solange Almeida sobem ao palco. No dia seguinte, é a vez de Claudia Leitte, Pedro Sampaio e Joelma, que convida o mexicano Chrisitian Chavez, do grupo RBD, para participar de sua apresentação.

A programação também conta com DJ's que tocam sets após os shows. Aron, Nat Valverde, Bruno Moutinho, Baez, Filipe Guerra e Jonh W, Alisson Nunes e Mirty Spencer, Albano e Nina Sabbah estão confirmados para a Festa Joy, no primeiro dia. Anne Louise, Tommy Love, Paulo Goes, Dri Toscano, Baianos, Lira, Naya, Lizi, Edu Vincentini e Lipe Lourenço completam a programação na sexta-feira.

As entradas para os shows, disponíveis nas categorias circuito total ou lounge popline chá da Alice, variam entre R$ 130 e R$ 330, respectivamente. Para quem desejar ir somente às festas, basta adquirir o ingresso avulso por R$ 70 no no site oficial do evento.

FESTIVAL MICARETA

Quando 30 e 31 de maio

Onde Arena Pinheiros - Av. Eng. Billings, 2.300, Jaguaré, região oeste

Preço A partir de R$ 130 (acesso ao festival)

Link https://ticketsanfolia.com.br/?ct=6086&cl=1