Top 10 profissões que pagam mais de R$ 15 mil por mês; veja

O mercado de trabalho está em constante mudança, e com ele, as profissões mais promissoras e bem pagas. Se você busca uma carreira com alta remuneração e estabilidade financeira, este guia é para você!

A Quero Bolsa, maior plataforma de bolsas de estudo da América Latina, apresenta as 10 profissões que estão em alta e oferecem salários acima de R$ 15 mil por mês em 2024.

O estudo levou em consideração a média salarial de profissionais com empregos formais por meio de dados fornecidos pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Também foram utilizadas informações da plataforma Glass Door.

1. Gerente de Projetos: Liderança nata? Essa pode ser sua chance! Gerencie projetos complexos, coordene equipes e conquiste grandes resultados. Salários podem chegar a R$ 40 mil nos cargos mais experientes.

2. Relações Internacionais: Domina idiomas e se interessa por diferentes culturas? Essa carreira abre portas para o mundo! Atuando em empresas multinacionais ou órgãos internacionais, você pode alcançar uma média salarial de R$ 13.229,32.

3. UX Designer: Crie interfaces intuitivas e experiências memoráveis para usuários! Essa área em ascensão exige criatividade, conhecimento técnico e habilidades interpessoais. A remuneração pode chegar a R$ 15 mil, com grande potencial de crescimento.

4. Analista de Dados: Extraia insights valiosos de grandes conjuntos de dados e ajude empresas a tomarem decisões estratégicas. Essa profissão combina matemática, estatística e programação, e oferece salários que variam entre R$ 6.007 e R$ 22 mil.

5. Desenvolvedor Web: Crie sites, aplicativos e plataformas digitais que fazem a diferença no mundo online. Essa área oferece diversas especializações e salários que podem ir de R$ 10.500 a R$ 17 mil.

6. DevOps: Automatize processos, otimize a infraestrutura e garanta a entrega rápida e confiável de software. Essa profissão combina desenvolvimento e operações, e oferece salários em torno de R$ 10 mil, podendo chegar a valores mais altos com experiência e competências específicas.

7. Executivo de Vendas: Alcance metas ambiciosas e negocie grandes contratos! Essa área exige habilidades de comunicação, persuasão e relacionamento interpessoal. A remuneração média varia entre R$ 15 mil e R$ 40 mil, incluindo comissões.

8. Engenheiro de Software: Projete, desenvolva e implemente sistemas de software que impulsionam negócios e transformam realidades. Essa profissão exige formação em engenharia de software e oferece salários iniciais na faixa de R$ 8 mil, com grande potencial de crescimento.

9. Médicos Especialistas: Domine uma área específica da medicina e salve vidas! Essa profissão exige anos de estudo e dedicação, mas oferece recompensas valiosas, tanto financeiras quanto pessoais. A média salarial para médicos especialistas é de R$ 18.475.

10. Matemáticos, Atuários e Estatísticos: Utilize seus conhecimentos matemáticos para resolver problemas complexos em áreas como finanças, seguros e pesquisas. Essa profissão exige habilidades analíticas e de resolução de problemas, e oferece uma remuneração média de R$ 16.500.

Além das profissões que pagam alto salários, o LinkedIn também identificou as áreas que mais cresceram em demanda nos últimos cinco anos. Descubra quais são as 10 profissões em alta que podem te levar ao sucesso profissional:

1. Analista de Privacidade: Proteja dados confidenciais e garanta a conformidade com leis como a LGPD. Essa área é crucial para empresas em diversos setores.

2. Analista de Cibersegurança: Combata hackers e proteja sistemas contra ataques cibernéticos. Com a crescente dependência da tecnologia, essa profissão se torna cada vez mais importante.

3. Executivo de Vendas: Alcance metas ambiciosas e negocie grandes contratos. Essa área exige habilidades de comunicação, persuasão e relacionamento interpessoal.

4. Representante de Desenvolvimento de Negócios (BDR): Identifique novos clientes e gere oportunidades de negócio. Seja a porta de entrada para o sucesso da empresa.

5. Gerente de Contas Estratégicas: Construa relacionamentos sólidos com clientes importantes e maximize o valor dos negócios. Essa área exige visão estratégica e habilidades de liderança.

6. Diretor(a) de Receita: Defina e implemente estratégias para aumentar a receita da empresa. Seja responsável pelo crescimento financeiro da organização.

7. Engenheiro de Segurança de Processo: Projete e implemente medidas de segurança para prevenir acidentes em processos industriais. Essa área exige conhecimento técnico e habilidades analíticas.

8. Assessor(a) de Investimento: Auxilie clientes na tomada de decisões de investimento, buscando o melhor retorno financeiro. Essa área exige conhecimento de mercado financeiro e habilidades analíticas.

9. Analista de Dados: Extraia insights valiosos de grandes conjuntos de dados e ajude empresas a tomarem decisões estratégicas. Essa profissão combina matemática, estatística e programação.

10. Gerente de Tráfego: Otimize campanhas online e maximize o retorno sobre investimento (ROI). Essa área exige conhecimento de marketing digital e ferramentas de análise de dados.

As áreas de tecnologia e vendas estão em constante crescimento, oferecendo diversas oportunidades para quem busca uma carreira promissora e bem remunerada.

