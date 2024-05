A Grande Conquista 2 dá baixa audiência e não lucra, mas Rachel Sheherazade é bem avaliada

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Record tem mais motivos para se preocupar do que para comemorar com A Grande Conquista 2, seu reality show exibido no horário nobre. Prestes a completar um mês no ar, a audiência e a repercussão são baixas, e o programa não faz a emissora lucrar.

Segundo dados de audiência do Kantar Ibope, obtidos pela Folha de S.Paulo, a segunda temporada da produção tem média geral de 3,9 pontos de audiência na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 191 mil telespectadores). O reality tem sido frequentemente derrotado pelo SBT e perdido a vice-liderança, meta mínima para Record.

Ao menos em relação à temporada passada, o reality quase não perdeu público. Nas primeiras três semanas, a primeira temporada de A Grande Conquista marcou 4 pontos em 2023, quando ainda era apresentado pela atriz Mariana Rios.

Outra questão é a parte comercial. Se em 2023 o programa deu prejuízo para a emissora de Edir Macedo, neste ano o reality conseguiu arrecadação publicitária suficiente para pagar os seus custos de produção, mas sem conseguir lucro.

Mas é a jornalista Rachel Sheherazade, em sua primeira experiência como apresentadora de um programa de entretenimento, após fazer sucesso como participante de A Fazenda 15, quem tem dado mais alegrias à equipe do programa. Seu desempenho à frente do reality show tem sido elogiado pelos altos executivos da Record e agrada a Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de reality shows do canal.

No entendimento da emissora, Sheherazade conduz o programa de forma natural. Internamente, tem sido uma boa surpresa a pitada curiosa de ironia que ela acrescentou ao formato, sem parecer levar o reality tão a sério (algo que não era esperado ao menos inicialmente nessa transição da jornalista para um novo gênero).

Mesmo que A Grande Conquista não continue na programação de 2025, Sheherazade entrou de vez no radar da Record para próximas produções que a emissora tenha em mente. A jornalista, por sua vez, também está contente com o retorno que tem obtido não só em suas redes sociais, mas também com as perspectivas de continuar como apresentadora do entretenimento no futuro.

