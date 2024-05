Joan Laporta vai despedir Xavi do Barcelona; segundo jornais espanhóis

O ambiente no Barcelona está agitado. Embora os catalães tenham vencido o Almería na noite de quinta-feira, surgiram novas informações nesta sexta-feira que prometem causar grande repercussão. Xavi Hernández pode estar de saída ao final da temporada.

Após ter inicialmente afirmado que deixaria o clube no final da temporada, Xavi Hernández voltou atrás e anunciou há alguns dias que permaneceria na Catalunha. No entanto, o presidente Joan Laporta agora considera seriamente demitir o treinador após o término da época.

De acordo com os jornais Sport e Mundo Deportivo, que têm acesso a informações internas do Barcelona, o presidente do clube já tomou a decisão de dispensar Xavi ao final da temporada.

A justificativa para essa decisão está relacionada a declarações de Xavi Hernández. Laporta, que não viajou para Almería, ficou profundamente decepcionado com a coletiva de imprensa do treinador antes do jogo no sul da Espanha. Durante a coletiva, Xavi afirmou que seria difícil competir contra o Real Madrid e outros clubes europeus na próxima temporada devido à situação financeira do Barcelona.

Essas palavras causaram grande descontentamento no presidente, que decidiu reavaliar o acordo feito com Xavi em 24 de abril, quando o treinador havia recuado em sua decisão de deixar o clube.





