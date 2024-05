Presidente do Vasco diz que negociação com Coutinho 'está acontecendo'

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Pedrinho, presidente do Vasco, admitiu que há conversas para o retorno de Philippe Coutinho. O mandatário concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (16), após liminar que afastou a 777 Partners e devolveu ao clube o controle da SAF.

Pedrinho revelou que as conversas "estão acontecendo". Por outro lado, não esclareceu como as tratativas estão transcorrendo em meio às mudanças na SAF do clube.

"Está acontecendo. E ela continua com Vasco SAF ou comigo. De repente, foi comigo antes de ser com a Vasco SAF. Lá atrás ela pode ter sido com o Josh [Wander], agora pode estar sendo comigo. E pode ter sido ventilado que ela está sendo com a Vasco SAF", disse Pedrinho.

Coutinho é cria do Vasco e nunca escondeu o carinho pelo clube. Aos 31 anos, ele está no Al-Duhail, do Qatar, por empréstimo do Aston Villa, da Inglaterra.

O contrato com o clube inglês vai até 2026. A diretoria do Aston Villa, porém, indica não contar com o jogador e não criaria obstáculos para uma saída no meio do ano, após o empréstimo ao Al-Duhail.

E O NOVO TÉCNICO?

O Vasco tem tratativas avançadas com o técnico português Álvaro Pacheco. A torcida, porém, ficou com dúvidas sobre o caminhar do acerto após a mudança no controle da SAF.

Pedrinho disse que "está tudo resolvido" com o treinador. Ele garantiu ainda "não ter temor" sobre o futuro das negociações.

"O que foi passado para mim é que está tudo resolvido com o técnico. Não tem por que ele não vir. A gente vai ter conhecimento se o contrato está assinado ou foi pré-contrato. Não tem temor. A SAF está ali, o dinheiro está ali. A instabilidade que as pessoas falam não tem sentido nenhum. As pessoas e os patrocínios que estão ali vão ser honrados. Essas são pessoas que querem o mal do Vasco. Aqui o papo é de sócio para sócio", disse.