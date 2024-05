Das polaroids às fotos ocultas; as novidades dos 'Stories' do Instagram

O Instagram anunciou a chegada de novos adesivos à seção de 'Stories', com opções colaborativas, a capacidade de transformar qualquer foto em uma polaroid e até mesmo compartilhar imagens ocultas.

A empresa explicou que, com essa atualização, busca inspirar os usuários a serem criativos e se conectarem com outras pessoas através de músicas e fotografias, conforme o comunicado divulgado no site.

"Música do Agora Você"

Uma das novidades permite que você participe das tendências musicais e compartilhe com os seguidores uma música favorita ou uma nova descoberta musical - e também descubra o que eles estão ouvindo. Para isso, ao compartilhar uma 'Story', você deve selecionar o adesivo "Música do Agora você"; depois de selecionado, toque em '+' para escolher uma música da biblioteca do Instagram.

Quando você publicar a 'Story', seus amigos poderão adicionar a música que estão ouvindo usando o botão 'Agora você'.

Novo 'sticker' de Instagram 'Música do Agora Tu'© Instagram

Molduras

Você também pode ter notado o novo adesivo 'Molduras', disponível nas 'Stories'. Esta nova funcionalidade permite que você destaque lembranças com amigos ou memórias de um momento especial, transformando qualquer foto em uma polaroid.

Para isso, você deve selecionar a opção Molduras > Escolher uma foto da galeria para que ela seja emoldurada > Escrever uma legenda.

Depois de publicar a 'Story', os seguidores que desejam 'revelar' a imagem dentro da moldura precisam agitar o celular para que ela apareça - assim como uma verdadeira polaroid.

Revelar

Com a função 'Revelar', você pode publicar uma 'Story' oculta para que seus amigos e seguidores possam descobrir. A única maneira de ver a foto é enviando uma mensagem privada para você.

Ao criar uma 'Story', toque no ícone dos 'Stickers' e, em seguida, no ícone 'Revelar'. Depois, escreva uma dica sobre o que os seguidores poderão ver por trás da imagem desfocada.

Antes de publicar, você pode selecionar a opção "Pré-visualizar" (no canto inferior esquerdo) para ver como a imagem será vista pelos seus seguidores.

Uma vez publicado o 'Story', seus amigos só poderão ver o conteúdo se enviarem uma mensagem. Mas não se preocupe: você não precisará aprovar todas as mensagens para que a foto seja revelada.

Novo 'sticker' de Instagram 'Revelar'© Instagram

Recortes

Esta opção permite que você crie seus próprios adesivos, que poderá usar em 'Stories' ou 'Reels'. Sempre que você criar seus recortes, eles serão salvos e estarão disponíveis sempre que acessar seus adesivos.

Para criar um adesivo com uma foto da galeria do celular, você deve ir até o ícone dos 'Stickers' > Escolher a opção 'Recortes' > Selecionar uma foto ou vídeo. Uma figura será gerada automaticamente, mas se não gostar do resultado, você pode selecionar manualmente o objeto desejado para o seu adesivo. Lembre-se de que só é possível escolher um objeto.

Novo 'sticker' de Instagram 'Recortes'© Instagram

