Quatro hábitos que ajudam a acelerar o metabolismo e a emagrecer

Para impulsionar o metabolismo e, eventualmente, alcançar a perda de peso, é fundamental adotar hábitos consistentes em vez de recorrer a dietas "milagrosas" e extremas. Felizmente, esses hábitos são simples de implementar. Quer saber como? Confira as recomendações dos autores do livro 'A Dieta do Super Metabolismo', destacados no BestLife.

Quatro hábitos para acelerar o metabolismo e promover a perda de peso:

Faça sempre o café da manhã. Iniciar o dia com uma refeição nutritiva é essencial para impulsionar o metabolismo. "É um ritual simples que estabelece o tom para um dia de alimentação saudável e energia sustentada".

Mantenha-se hidratado. Beber água ao longo do dia, especialmente pela manhã, é crucial para manter o metabolismo ativo.

Inclua proteínas em todas as refeições. Opte por fontes saudáveis de proteína em cada refeição para ajudar a preservar a massa muscular e promover a saciedade, o que pode prevenir excessos alimentares. Além disso, "alimentos ricos em proteínas demandam mais energia para a digestão, o que aumenta ainda mais o metabolismo". Ovos, salmão e carnes magras são excelentes escolhas.

Consuma mais carboidratos à noite. Essa estratégia pode ajudar a "melhorar a regulação da insulina no corpo e contribuir para uma maior queima de gordura, especialmente na região abdominal".

