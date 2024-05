Parar de tomar esses remédios do nada pode ser perigoso - Muitos de nós tomamos medicamentos todos os dias. Para aqueles com condições crônicas em particular, engolir remédios é apenas parte da rotina diária. Mas o que aconteceria se de repente parássemos de tomar nossos medicamentos? Parar abruptamente pode ter consequências devastadoras, não apenas em termos de sintomas de abstinência. Estamos falando de cenários potencialmente fatais. Nesta galeria, listamos os medicamentos que você nunca deve parar de tomar bruscamente, quais os motivos e o que pode acontecer se você decidir parar com esses remédios de uma hora para a outra.

