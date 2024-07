EUA prendem El Mayo Zambada, chefe de cartel, e o filho de 'El Chapo'

Na quinta-feira, as autoridades dos Estados Unidos anunciaram a prisão de Ismael 'El Mayo' Zambada, um dos líderes históricos do cartel de Sinaloa, e de Joaquín Guzmán López, filho de 'El Chapo' Guzmán, cofundador do cartel, segundo informou o Departamento de Justiça.

Zambada, que foi uma figura-chave no cartel de Sinaloa por décadas ao lado de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, era conhecido por comandar as operações de tráfico, embora sempre tenha mantido um perfil discreto. A DEA (Agência Antidrogas dos EUA) havia oferecido uma recompensa de até 15 milhões de dólares (aproximadamente 13,8 milhões de euros) por informações que levassem à sua captura.

"O Departamento de Justiça agora tem sob custódia dois importantes líderes do cartel de Sinaloa, uma das organizações de tráfico de drogas mais violentas e poderosas do mundo", afirmou Merrick Garland, Procurador-Geral dos Estados Unidos, em um comunicado.

A prisão de Zambada aconteceu em El Paso, Texas, no sul dos EUA, e segue uma série de detenções de outras figuras proeminentes do cartel de Sinaloa.

A Reuters registou imagens do avião onde acredita que os dois narcotraficantes foram transportados antes de serem detido em El Paso, no Texas. Confira as imagens acima.

