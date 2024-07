O que acontece no corpo quando paramos de comer açúcar - Na cultura alimentar moderna, o açúcar tem sido apontado como o supervilão. Autoridades da saúde têm alertado que esse ingrediente pode ser tão viciante quanto uma droga e igualmente mortal. Tal preocupação se justifica pela dieta de uma pessoa comum, rica em alimentos processados que estão repletos de açúcares refinados. Quase todos os produtos que encontramos nas prateleiras dos supermercados têm adição de açúcar, mesmo que sejam salgados ou comidas anunciadas como "saudáveis". Do pão ao molho barbecue, esse item está simplesmente em todo lugar. Isso significa que a maioria de nós provavelmente consome muito mais açúcar do que imaginamos, portanto, cortá-lo das nossas vidas pode ter efeitos surpreendentemente drásticos. Curioso para saber mais? Então clique nesta galeria para descobrir o que exatamente acontece ao seu corpo quando deixa de consumir açúcar.

