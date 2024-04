Especialista revela a melhor técnica para desembaraçar o cabelo

Manter o cabelo saudável e bonito vai além da simples escolha dos produtos adequados. É fundamental adotar uma rotina de cuidados diários que inclua práticas benéficas para a saúde capilar. De acordo com Anabel Kingsley, tricologista renomada, citada no HuffPost, uma das práticas mais importantes é a forma como desembaraçamos os fios.

Ao contrário do que muitas pessoas fazem, Kingsley sugere evitar iniciar o processo de desembaraçar o cabelo pela raiz e descer até as pontas. Essa abordagem pode causar uma fricção excessiva nos fios, tornando-os propensos a quebra e danos. Em vez disso, ela recomenda começar desembaraçando as pontas e gradualmente subir em direção à raiz. Essa técnica é mais gentil com os fios, ajudando a preservar sua integridade e saúde.

Além disso, Kingsley ressalta a importância de escolher os produtos certos para o seu tipo de cabelo e necessidades específicas. Isso inclui shampoo, condicionador, máscaras de tratamento e outros produtos capilares que ajudem a nutrir, hidratar e proteger os fios.

Outro aspecto crucial para a saúde capilar é a alimentação e a hidratação adequadas. Uma dieta balanceada, rica em nutrientes como vitaminas, minerais e proteínas, é essencial para promover cabelos fortes e saudáveis. Além disso, manter-se hidratado, bebendo água suficiente ao longo do dia, contribui para a hidratação dos fios de dentro para fora.

