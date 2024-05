Apple anuncia controle do iPhone e iPad apenas com os olhos

A Apple vai lançar uma função inovadora que permite controlar iPhones e iPads apenas com o olhar, utilizando o rastreamento ocular. Essa tecnologia, impulsionada por inteligência artificial, foi criada pensando especialmente em pessoas com deficiências motoras, proporcionando mais autonomia e acessibilidade no uso dos dispositivos.

Com essa novidade, será possível navegar pelos menus, abrir aplicativos, realizar seleções e até mesmo digitar apenas usando os movimentos dos olhos. Para usar o recurso, basta fixar o olhar no ícone ou item desejado por alguns segundos para ativá-lo.

A funcionalidade estará disponível para todos os usuários de iPhone e iPad até o final do ano, e a expectativa é que seja apresentada oficialmente no evento WWDC de junho, junto com o iOS 18 e o iPadOS 18.

