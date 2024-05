Quer preservar a memória? Aposte em alimentos ricos em antioxidantes

Frutas, legumes, chá e vinho têm algo em comum: são ricos em antioxidantes, substâncias benéficas para a saúde. Um novo estudo revela que o consumo regular desses alimentos pode estar associado a um declínio mais lento da memória ao longo dos anos.

O poder dos flavonoides:

Os pesquisadores explicam que essa proteção está relacionada à presença de flavonoides, um tipo de fitoquímico encontrado em pigmentos vegetais. Os flavonoides atuam como antioxidantes, combatendo a inflamação e prevenindo doenças cardiovasculares.

O estudo, publicado na revista Neurology, acompanhou 961 pessoas com idade média de 81 anos, livres de demência. Durante anos, os participantes responderam questionários sobre seus hábitos alimentares, detalhando o consumo de determinados alimentos. Testes cognitivos e de memória também foram realizados periodicamente, além da coleta de dados socioeconômicos.

Os participantes foram divididos em cinco grupos, com base na quantidade de flavonoides presentes em suas dietas. A ingestão média diária de flavonoides foi de 10 miligramas (mg), variando entre 5 mg (grupo com menor consumo) e 15 mg (grupo com maior consumo) por dia.

Após considerar outros fatores, os pesquisadores observaram que a pontuação cognitiva do grupo com maior consumo de antioxidantes diminuiu a uma taxa de 0,4 unidades por década, um ritmo mais lento do que o observado no grupo com menor ingestão.

Embora sejam necessários mais estudos para confirmar a relação causal entre o consumo de flavonoides e a preservação da memória, os resultados são promissores e sugerem que uma dieta rica em frutas, legumes, chá e vinho pode contribuir para uma mente mais afiada por mais tempo.

Dicas para uma dieta rica em flavonoides:

Aumente o consumo de frutas vermelhas, como mirtilos, framboesas e morangos.

Inclua legumes como brócolis, couve e espinafre em suas refeições.

Opte por chá verde ou preto em vez de café.

Beba vinho tinto com moderação.