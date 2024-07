Jogos Olímpicos: Qual a modalidade mais indicada para cada signo?

Os Jogos Olímpicos estão quase começando! Para te fazer entrar no 'clima' das Olimpíadas, astrólogos, citados no The New York Post, revelaram qual a modalidade perfeito para cada signo. Veja!

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro): Voleibol;

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro): Mergulho;

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março): Ciclismo;

Áries (21 de março a 20 de abril): Basquetebol;

Touro (21 de abril a 20 de maio): Lacrosse;

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho): Corrida;

Câncer (21 de junho a 21 de julho): Natação;

Leão (22 de julho a 22 de agosto): Ginástica;

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro): Ténis;

Libra (23 de setembro a 22 de outubro): Remo;

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro): Esgrima;

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro): Tiro com arco.

