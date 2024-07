Saiba quais os signos mais 'medrosos' do zodíaco; conhece alguém assim?

Sabe aquela pessoa com medo de tudo - até da ideia de ter medo? Segundo o astrólogo João Bidu, há quatro signos particularmente medricas.

Veja quais!

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

Altamente sensível, o canceriano é também bastante cauteloso com as suas escolhas. Este signo pensa sempre no pior dos cenários. 'Medroso' poderia ser o seu nome do meio!

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Sonhador como só ele, o pisciano adora viver no seu mundo de fantasia. No entanto, é muito medroso no que toca aos seus próprios sonhos. Este signo tem receio de não conseguir cumprir tudo aquilo que deseja.

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Os nativos deste signo esforçam-se por ser sempre perfeitos, o que faz com que se preocupem em demasia.

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

Tem um lado extrovertido que todos conhecem, mas o que quase ninguém imagina é que o geminiano está constantemente preocupado com a perceção que os outros têm de si.

