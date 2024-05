Brooke Shields e filha fazem rara aparição juntas em estreia de filme

A noite de quarta-feira (8) foi marcada por uma rara aparição pública da atriz Brooke Shields, de 58 anos, ao lado da filha mais velha, Rowan Henchy, de 20 anos. Mãe e filha abrilhantaram a estreia do novo filme de Brooke, "A Mãe da Noiva", que aconteceu no The Bay Theatre, em Pacific Palisades, Califórnia, Estados Unidos.

No tapete vermelho, as duas chamaram a atenção pela beleza e elegância, ambas com vestidos vermelhos. Rowan esbanjou juventude e estilo em um vestido com aplicações enquanto Brooke optou por um modelo midi mais clássico e sofisticado.

Vale lembrar que Brooke também é mãe de Grier Henchy, de 18 anos, fruto do seu casamento com o diretor Chris Henchy, de 60 anos, com quem está casada desde 2001. As duas foram vistas juntas em um baile de gala em abril.

"A Mãe da Noiva", que chega à Netflix nesta quinta-feira (9), conta com um elenco recheado de estrelas, além de Brooke Shields. Benjamin Bratt, Miranda Cosgrove, Rachael Harris, Sean Teale, Chad Michael Murray, Michael McDonald, Wilson Cruz, Tasneem Roc, Dalip Sondhi, Sahajak Boonthanakit e Sue Swallow também fazem parte da produção.

