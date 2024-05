Monique Evans se casa com DJ em cerimônia de R$ 800 mil para 230 convidados

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Monique Evans, 67, se casa nesta quinta-feira (16) com a DJ Cacá Werneck, 37. A cerimônia teve o custo total de R$ 800 mil e será feita para 230 convidados, segundo informações do gshow.

A cerimônia marca a união de quase 10 anos e ocorre no Rio de Janeiro. O evento será realizado no sítio Além do Sonho Eventos, em Guaratiba, na Zona Oeste da cidade carioca.

O casamento de R$ 800 mil está sendo planejado desde agosto do ano passado e teve mudanças até o último momento. "É um evento bem grande com várias pessoas influentes. Vai ser um festão, um casamento bem farto. Pessoal vai comer e beber muito", disseram as decoradoras Babi Campos e Michele Simas da cerimônia.

A cerimônia sofreu alteração na data e no número de convidados. Anteriormente, as duas pretendiam confirmar os votos para 150 convidados em março. No entanto, a lista chegou até 250 pessoas, por isso foi necessário adiar a data para reduzir o número. Assim, elas chegaram a quantidade final de 230 e com uma data: 16 de maio.

Por falar nisso, Monique chegou a falar em seus stories no Instagram que "convidado não convida". Dessa forma, ela pretende não ter dor de cabeça com pessoas indesejadas.

DECORAÇÃO

Em razão da quantidade de convidados, as decoradoras precisaram rever alguns pontos da festa. Haverá dois pontos de buffet, extensa mesa de comida japonesa e também do open bar, entre outros.

A cerimônia começou a ser montada na terça-feira (14) e terá uma decoração clássica, nas cores branco e verde. De acordo com as decoradoras, as noivas queriam uma mistura entre o moderno e o rústico.

"É um espaço muito integrado à natureza. Nós temos muitas paredes verdes, muito paisagismo, e a área da cerimônia é toda circulada de árvores. Monique gosta muito disso, dos móveis rústicos, de madeira..., disse Babi.

A decoração ainda contará ainda com várias flores, como rosas, hortênsias, tulipas, copos de leite e cailla.

Sobre o vestido, Monique não quis revelar como será. De acordo com ela, a única informação que ela contou é que ele foi desenhado pela estilista Michelly X, que também trabalhou com Xuxa, Ivete Sangalo e Anitta.

Monique não contará com a presença de todos os filhos. O filho Armando Aguinaga, que mora na Espanha, não virá. "Meus dois filhos iam me levar para o altar, mas ele vai estar jurando a bandeira na Espanha [para conseguir a nacionalidade espanhola] nesse dia. Então, ele não vai poder vir ao casamento e, inclusive, a minha neta (Valentina, filha de Armando) que ia levar as alianças".

Então, Bárbara Evans será a responsável por conduzir a mãe até o altar. "Vai me levar ao altar porque eu acho que é muito simbólico, né, ela me levar ao altar, ela me entregar a Cacá", contou.

Por fim, ela contou que o casal já tem destino para a lua de mel. Assim, ela conseguirá ver o filho durante a viagem. "A gente vai passar a lua de mel em Barcelona, eles moram lá. (Também) em Paris, em Ibiza", afirmou ela.

