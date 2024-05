Colisão de barcos deixa 2 mortos e 5 desaparecidos na Hungria

Duas pessoas morreram e outras cinco estão desaparecidas após uma colisão de barco, no rio Danúbio, em Budapeste, na Hungria. O alerta foi dado no sábado à noite, depois de um homem ter sido encontrado com a cabeça sangrando na margem do rio.

Segundo o Guardian, os corpos de um homem e de uma mulher foram depois descobertos nas proximidades. Após várias horas de buscas, um barco foi encontrado e rebocado para a costa. As autoridades continuam à procura de cinco adultos, entre os quais três homens e uma mulher, que continuam desaparecidos.

As buscas pelos desaparecidos envolvem cerca de 90 pessoas e estão empenhados nos trabalhos vários barcos, drones e câmaras termográficas.

Um barco-hotel com o casco danificado foi travado a mais de 80 quilômetros do local do acidente. As autoridades acreditam que esta embarcação tenha colidido com o barco que foi encontrado afundado.

Foi iniciado um processo criminal contra uma pessoa suspeita de colocar em risco o transporte aquático e causar a morte a várias pessoas. A identidade da pessoa acusada não foi revelada.

