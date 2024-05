Adolescente português é detido por ordenar massacres no Brasil nas redes

Um adolescente português de 17 anos foi detido na semana passada por orquestrar crimes de ódio contra adolescentes no Brasil. Uma das tarefas exigidas pelo jovem resultou no assassinato de Giovanna Bezerra, de 17 anos, em São Paulo, em outubro de 2023.

Giovanna foi morta a tiros por um jovem de 16 anos enquanto estava na Escola Estadual Sapopemba.

O adolescente é filho de pais divorciados e alternava entre as cidades de Santa Maria da Feira e Gondomar, ambas próximas à cidade do Porto, em Portugal. Quando ele mudava de uma casa para outra, também trocava de conta na plataforma Discord, uma rede social onde ele coordenou quatro massacres no Brasil. Essa mudança de perfis dificultou as investigações.

No entanto, a plataforma colaborou com as investigações da Polícia Judiciária (PJ), a força policial portuguesa, e da Polícia Federal, o que impediu que três dos crimes encomendados fossem realizados. Dois dos planos envolviam massacres em escolas brasileiras e um terceiro visava um morador de rua.

O adolescente mandante solicitava que os outros envolvidos gravassem os crimes e os divulgassem na plataforma.

"A investigação (...) contou com a colaboração da Polícia Federal. Foi iniciada com urgência, dada a gravidade das suspeitas. Teve como objetivo entender e identificar a atividade online do detido, um português que promovia o nazismo e incitava comportamentos extremistas", afirmou a corporação portuguesa em comunicado.

O mandante está detido preventivamente e pode ser julgado por homicídio e outros 11 crimes.

Leia Também: Médico da Santa Casa é afastado por suspeita de abuso sexual durante cirurgia