Brad Pitt e namorada elegantes em 'date' na noite de estreia de 'Wolfs'

Brad Pitt participou da estreia de "Wolves" ("Lobos Solitários"), filme no qual divide o protagonismo com George Clooney, na quarta-feira, 18 de setembro. O evento aconteceu no TCL Chinese Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Após desfilar no tapete vermelho e acompanhar a estreia, Pitt foi visto com sua namorada, Ines de Ramon, em um jantar no restaurante Mother Wolf.

O casal chamou atenção por usar roupas coordenadas em tons pastel. Pitt optou por um terno verde claro combinado com uma camisa branca, enquanto Ines usava um elegante vestido bege de uma alça.

