Apresentadora revela agressões do pai com cinto, colher e sopa fervendo

A apresentadora da BBC, Victoria Derbyshire, revelou em uma entrevista ao The Independent os abusos que sofreu nas mãos de seu pai ao longo de sua infância. Segundo seu relato, ele a agredia fisicamente com objetos como colher e cinto, além de jogar sopa fervendo em sua roupa.

Victoria compartilhou que os abusos não se restringiam a ela: toda a família era vítima. "Quando penso na minha infância, percebo que a violência doméstica sempre esteve presente. Era algo normalizado em nossa família. Isso afetava não só a mim, mas também minha mãe, meu irmão e minha irmã", explicou.

Ela relembrou o medo que todos sentiam da presença do pai. "Quando ouvíamos a chave dele na porta, corríamos para os quartos e nos trancávamos", relatou.

A apresentadora, hoje com 55 anos, também mencionou que seu pai, que faleceu em 2020, havia sofrido abusos do próprio pai. No entanto, ela destacou que isso não justificava suas ações violentas. "Ele não bebia nem nada. Parecia que sempre havia algo errado que nós fazíamos. Não há explicação para esse comportamento", afirmou.

Victoria descreveu episódios traumáticos, como as vezes em que era agredida. "Ele me batia com uma colher e um cinto, e até jogou sopa fervendo em mim", disse.

Ela ainda recordou um momento em que a violência foi presenciada por sua melhor amiga: "Meu pai me empurrou contra a porta da despensa e colocou as mãos no meu pescoço. Minha amiga estava lá, gritando para ele parar".

A situação chegou a tal ponto que a família precisou se mudar temporariamente para a casa de uma tia, tentando fugir das constantes agressões.

Apesar dos traumas, Victoria afirmou que as boas relações com o restante da família ajudaram a superar os abusos e manter uma vida dentro do possível nível de normalidade.

