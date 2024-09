Mulher decepa pênis do marido por ele falhar durante relação íntima

Uma mulher de 48 anos foi presa em flagrante após cortar o pênis do marido durante uma discussão, motivada pela falta de ereção do parceiro durante a relação sexual. O incidente ocorreu nesta semana em Cacoal, Rondônia, e a mulher foi autuada por lesão corporal grave, com sua prisão convertida em preventiva.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à emergência de um hospital, onde recebeu atendimento médico. Segundo informações da equipe hospitalar, apesar da gravidade da situação, não houve amputação do órgão.

Após ser tratado, o homem já recebeu alta. A mulher foi encaminhada à delegacia local, e o caso segue em investigação pelas autoridades competentes.

