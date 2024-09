Médico preso após espiar vizinha no Recife paga fiança e é liberado

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O médico Igor José Diniz, 32, detido na terça (17) sob suspeita de importunação sexual em um condomínio do Recife, foi liberado da prisão nesta quarta (18) após o pagamento de fiança no valor de cinco salários mínimos (R$ 7.060).

Ele é suspeito de espionar o apartamento de uma vizinha e se masturbar no corredor de um prédio no Espinheiro, bairro da capital pernambucana. A reportagem entrou em contato com o médico e com a defensoria pública, responsável pela defesa dele na audiência de custódia, mas não teve resposta.

Vídeos a que o portal G1 teve acesso mostram os vizinhos questionando a conduta do médico, que afirma ter noção do erro que cometeu.

"Se tiver que cumprir o que for eu cumpro, mas a forma como agiram comigo achei muito desproporcional", ele diz em um trecho do vídeo.

A decisão de liberdade provisória após a audiência de custódia teve parecer favorável do Ministério Público de Pernambuco (MP-PE). De acordo com o Tribunal de Justiça do estado, Diniz, além do pagamento da fiança, terá de cumprir medidas cautelares para seguir respondendo ao processo fora da prisão. Ele tinha sido preso em flagrante, segundo a Polícia Civil.

Entre elas, ele está proibido de manter contato com a vítima e de voltar ao local da ocorrência. Ele também deve comparecer nos primeiros cinco dias úteis e, após isso, mensalmente em juízo para informar suas atividades.

O médico não pode se ausentar da comarca em que reside nem mudar de endereço sem comunicar com antecedência a Justiça. Ele ainda não pode voltar a cometer crime para seguir respondendo ao processo em liberdade.