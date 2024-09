Advogado mata mãe, cachorro e se suicida após estupro de sobrinho

Na noite de terça-feira, 17 de setembro, o advogado Thiago Felipe de Souza Avanci, de 39 anos, foi protagonista de um trágico episódio que terminou em três mortes. Após a descoberta de que ele havia abusado sexualmente de seu sobrinho autista, de 17 anos, Thiago tirou a vida de sua mãe, matou o cachorro da família e, em seguida, cometeu suicídio.



Thiago ocupava o cargo de secretário de Modernização e Transformação Digital do Guarujá, no litoral paulista, além de ser professor de direito. No entanto, no mesmo dia dos crimes, ele foi exonerado de seu cargo, como divulgado no Diário Oficial da cidade

A polícia estava a caminho da casa de Thiago para cumprir um mandado de busca e apreensão quando os disparos foram ouvidos. No local, foram encontrados os corpos do advogado, de sua mãe de 72 anos e do animal de estimação. Além disso, a polícia apreendeu armas, munições, celulares e um pen drive contendo vídeos dos abusos contra o sobrinho.

A denúncia de estupro foi feita pelos pais do adolescente, que encontraram vídeos dos abusos em um pen drive entregue por Thiago. As imagens, segundo a polícia, comprovam que os crimes vinham ocorrendo há pelo menos um ano.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer todos os detalhes do crime.

