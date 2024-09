Ladrões caem pelo teto e roubam US$ 150 mil de loja nos EUA; veja

Dois assaltantes realizaram um roubo inusitado em uma loja de cheques em Atlanta, Geórgia, levando US$ 150 mil (aproximadamente 915 reais após entrarem pelo teto do estabelecimento. As autoridades acreditam que a dupla utilizou ferramentas elétricas para cortar o telhado, com o auxílio de um vigia.

Na terça-feira, o Departamento de Polícia de Atlanta ainda estava em busca dos criminosos, após divulgar, na segunda-feira, imagens e um vídeo que mostram o momento em que os assaltantes "caem do céu".

O roubo ocorreu às 8h17 da manhã, logo após a abertura da loja, conforme informou a NBC News. Teyoka Glenn, a gerente que estava no local, disse à polícia que, devido às obras em andamento no estabelecimento, inicialmente pensou que os ruídos vindos do teto fossem normais. No entanto, ao ver uma pessoa caindo do telhado, chegou a acreditar que se tratava de um trabalhador ferido.

Logo em seguida, o indivíduo a agarrou pelo pescoço e ordenou que se abaixasse. Um segundo assaltante apareceu pouco depois, e um terceiro cúmplice, que estava atuando como vigia, alertou a dupla por telefone sobre a chegada de um cliente.

Os assaltantes obrigaram a gerente a dispensar o cliente antes de irem até o cofre. De acordo com a mulher, o dinheiro roubado foi colocado em um saco de lona cor-de-rosa.

As autoridades continuam investigando o caso e buscando informações que possam levar à captura dos suspeitos.

Veja o vídeo na galeria acima.

