Filmes que todo louco por dança precisa assistir! Falta algum? - Todo mundo adora dançar. Até mesmo as pessoas que dizem odiar. A prova está naqueles momentos particulares de felicidade, quando os artistas estão balançando, seus quadris requebrando e você pode sentir sua música favorita em uma verdadeira performance visual. Também é um fato conhecido que os filmes de dança são os melhores e mais agradáveis, porque, secretamente, todos nós sabemos que a vida real seria muito melhor se pudéssemos entrar em uma rotina de dança espontânea, mas habilmente coreografada, sempre que quiséssemos. Essas produções também são as mais fáceis de rever, em parte porque estão ancorados em uma determinada época e estilo que parecem mais distantes e mais interessantes com o passar do tempo e, em parte, porque você sempre pode aprender novos movimentos que não percebeu da última vez. Há também todo um drama e tensão física no mundo da dança que tornam essas histórias infinitamente divertidas de assistir. Além da competição por lugares cobiçados, romance e disputas entre diferentes grupos, há também inúmeras emoções que podem ser expressas por meio do corpo - seja alegria, raiva, tristeza ou excitação. Quer você saiba dançar ou não, é sempre fascinante ver do que o corpo humano é capaz. Assistir aos atores de Hollywood executando movimentos sensacionais e se divertindo enquanto dançam pode inspirar você a se mexer também. Visite esta galeria para fazer um tour por alguns dos melhores filmes de dança que existem, com algumas estrelas que você provavelmente esqueceu que sabiam dançar e... cinco, seis, sete, oito!

© <p>NL Beeld</p>