Zoológico na China admite pintar cães para se passarem por pandas; veja

Um zoológico na China admitiu que os "pandas" exibidos em suas instalações eram, na verdade, cães pintados para se parecerem com os famosos ursos. O caso aconteceu no zoológico de Shanwei, na província de Cantão, após visitantes notarem comportamentos incomuns, como ofegos e latidos, nos supostos pandas, conforme relatado pelo New York Post.

Inicialmente, o zoológico negou as acusações, afirmando que os animais eram de uma raça conhecida como "cães panda". No entanto, a administração acabou confessando que tingiu dois cães da raça chow chow para se passarem por pandas, o que gerou indignação entre os visitantes, que exigiram o reembolso do ingresso.

Esse não foi o primeiro incidente do tipo na China. Em maio, o zoológico de Taizhou foi acusado de fazer algo semelhante, justificando a ação como uma tentativa de "representar" o panda no local.

Veja o vídeo na galeria acima.

