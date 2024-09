Luan Santana e Jade Magalhães revelam sexo do bebê em vídeo emocionante

Na noite desta quinta-feira (19), Luan Santana e Jade Magalhães surpreenderam seus seguidores ao revelar o sexo do bebê que estão esperando. Em sua primeira experiência como pais, o casal anunciou que estão à espera de uma menina, compartilhando a alegria em um vídeo nas redes sociais.

No vídeo, o cantor e a influenciadora aparecem vendados e cobertos de tinta, inicialmente em preto e branco. Ao retirarem as vendas, o vídeo ganha cor, revelando o tom rosa e a empolgação do casal ao descobrirem que terão uma filha.

O casal havia anunciado a gravidez no final de julho. Luan e Jade, que foram noivos por 12 anos entre 2008 e 2020, reataram o relacionamento em fevereiro deste ano. Desde então, têm compartilhado momentos felizes sobre a chegada do novo membro da família em suas redes sociais.

