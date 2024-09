Como salvar uma receita com excesso de sal: dicas simples e eficazes

Acidentalmente exagerou no sal ao preparar uma receita? Esse é um erro comum na cozinha, e acontece com quem cozinha regularmente. Mas antes de pensar em desistir e começar tudo do zero, vale a pena conhecer alguns truques recomendados pelo site de Martha Stewart para salvar seu prato.

Aqui estão algumas dicas para corrigir o excesso de sal em uma receita:

Adicione um ingrediente ácido: Sucos de limão ou vinagre podem ajudar a neutralizar o sabor salgado. Escolha algo que harmonize bem com os sabores do prato.

Adicione algo doce: Ingredientes como açúcar mascavo ou xarope de bordo podem adicionar um toque caramelizado, equilibrando o excesso de sal. Se preferir uma doçura mais neutra, opte pelo açúcar comum.

Adicione laticínios: Ingredientes como creme de leite, leite ou manteiga podem suavizar o sal, criando uma sensação de revestimento na boca que "engana" o paladar.

Esses métodos simples podem ajudar a equilibrar o sabor do seu prato sem a necessidade de recomeçar a receita.

