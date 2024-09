Mundial de Clubes 2024 começa neste domingo e terá fase final no Qatar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa anunciou nesta sexta-feira (20) que Doha, no Qatar, receberá a fase final da Copa Intercontinental de Clubes 2024, torneio que substitui o Mundial da entidade.

A competição terá três sedes e inicia neste domingo (22), com o jogo entre Al Ain e Auckland City. A partida será no estádio do time saudita, às 13h (de Brasília).

O vencedor deste confronto terá pela frente o Al Ahly e a partida será no Caio, capital do Egito. O duelo está marcado para o dia 29 de outubro, em horário ainda indefinido.

Já os três últimos jogos serão na capital do Qatar, entre os dias 11 e 18 de dezembro. Pachuca (MEX) e Real Madrid já estão garantido na última fase.

O campeão da Libertadores estreará na competição contra o Pachuca, no dia 11 de dezembro, em busca de uma vaga na semifinal. O outro semifinalista sairá do duelo entre Al Ahly e Al Ain ou Auckland City.

Caso um brasileiro vença a Libertadores, terá apenas três dias entre o fim do Brasileirão e a estreia em Doha. Flamengo, Fluminense, Atlético-MG, São Paulo e Botafogo seguem vivos na competição continental.

Já o Real Madrid fará apenas uma partida na Copa Intercontinenal. O time merengue entrará em campo apenas na final, marcada para 18 de dezembro.



VEJA O CALENDÁRIO DA COPA INTERCONTINENTAL DE CLUBES 2024