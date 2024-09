Ex-paquita critica documentário e provoca ex-colegas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-paquita Gisele Delaia compartilhou nas redes sociais sua opinião sobre o novo documentário das assistentes de palco de Xuxa, Pra Sempre Paquitas. A produção da Globoplay vem sendo comentada pelo público e, especialmente, pelas personagens retratadas, as quais não compartilham uma visão generalizada sobre aquela época.

Nas redes sociais, Gisele postou uma série de stories, nos quais diz que não tem mais interesse em responder perguntas sobre o documentário e que a produção não trouxe benefícios para si. "Chega, gente, vamos viver. Vocês tão ganhando nada com isso".

"Todo mundo já sabe o por que desse doc, vamos parar de hipocrisia. Eu pelo menos já sabia e mesmo assim topei fazer. Minha vida não vai mudar por causa desse doc, nem emocionalmente nem financeiramente", continuou Gisele.

Contudo, ela disse que há algumas ex-participantes que estão aproveitando o sucesso da produção: "Tem muita gente surfando no sucesso desse doc? Oh, se tem!". "Pode brilhar, estrelinha. Eu quero hoje brilhar só no sossego da minha vidinha canadense", provocou ela, que hoje mora no Canadá com o marido e dois filhos.

A ex-paquita disse que o documentário teve um viés passional, que já era esperado por ela. "As coisas iam ser levadas pra esse lado, era mais que esperado. Só não percebia quem era muito inocente. Repetindo: eu sabia que o produto final seria esse, participei porque quis, não ia deixar minha geração mais apagada do que já foi por todo esse sistema", criticou.

Gisele disse ainda que merecia mais espaço no documentário e que sua geração de paquitas é descriminada: "Aos que dizem que Paquitas só a geração Xou, foda-se, seu recalcado. Eu fui e você, não. Aos fãs da NG [New Generation ou Nova Geração], é nóis, tamo junto".

