Aprenda a fazer uma armadilha contra as formigas na cozinha

Existem duas misturas caseiras, livres de produtos químicos e acessíveis, que prometem ajudar muitas pessoas a eliminar um dos insetos mais incômodos em nossas casas, especialmente nesta época do ano: as formigas. Essa informação é divulgada pelo Informe Brasil. Além de indesejáveis, as formigas podem se esconder em nossos alimentos, colocando em risco não apenas a higiene do lar, mas também nossa saúde.

Conforme mencionado na publicação, o aroma das frutas cítricas afasta as formigas. Portanto, uma das soluções sugeridas é colocar cascas de laranja ou limão em pontos estratégicos da casa.

O segundo método é descrito como "um pouco mais agressivo" pelo Informe Brasil. Consiste em deixar as cascas de laranja ou limão amolecerem em vinagre branco por cerca de dois dias. Em seguida, a mistura deve ser diluída em partes iguais de água em relação ao vinagre. Por fim, basta aplicar um pouco dessa solução caseira em áreas estratégicas da cozinha, como portas e janelas.

