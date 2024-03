Baratas em casa? Esteja atento a estes quatro sinais

Desconfia que sua casa está infestada de baratas? Não sabe como identificar os sinais? Scott Svenheim, entomologista certificado da Truly Nolen Pest Control, citado no BestLife, listou quatro indicadores de que esses insetos podem ter invadido sua residência.

Veja os sinais de presença de baratas em casa:

"Baratas deixam fezes que se assemelham a pequenos grãos de café moído";

"Casulos de ovos ou exoesqueletos de baratas são frequentemente encontrados em cantos e fendas da casa";

"As baratas emitem feromônios que podem causar um odor nos ambientes onde habitam";

"As baratas roem pequenos buracos em embalagens de alimentos, papel de parede, tinta e até mesmo em roupas".



DICAS PARA AFASTAR AS BARATAS DE CASA



- Mantenha a limpeza: As baratas são atraídas por restos de comida e migalhas, portanto, certifique-se de limpar regularmente as superfícies da cozinha, especialmente sob os eletrodomésticos e dentro dos armários.

Feche as frestas: Baratas podem entrar em casa através de pequenas aberturas nas paredes e nas portas. Verifique se todas as fendas e rachaduras estão devidamente vedadas com calafetagem ou silicone.

Armazene alimentos adequadamente: Mantenha os alimentos em recipientes herméticos e feche bem as embalagens para evitar que as baratas sejam atraídas pelo cheiro.

Elimine a umidade: Baratas são atraídas pela umidade, então certifique-se de corrigir qualquer vazamento de água em torneiras, canos ou tubulações.

Use armadilhas ou iscas: Existem diversas armadilhas e iscas disponíveis no mercado que podem ajudar a controlar a população de baratas em casa. Certifique-se de seguir as instruções de uso corretamente.



