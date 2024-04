Os 30 países com maior influência cultural do mundo! E o Brasil está na lista - O mundo é composto por quase 200 países, todos com culturas próprias e únicas. No entanto, se as tradições e normas de uma nação são facilmente reconhecidas no exterior ou consideradas "legais" por estrangeiros, dizem que isso tem influência cultural. Os países que exercem influência cultural são muitas vezes sinônimos de liderança em áreas como gastronomia, estilo de vida e/ou moda. A música, séries de televisão e filmes também são outros produtos que podem ser absorvidos por outras culturas, tornando-se parte de um diálogo global mais amplo. Bateu curiosidade? Da Índia à Dinamarca, clique na galeria para ver os países com maior influência cultura no mundo e o Brasil está presente no ranking!

© <p>Getty Images</p>