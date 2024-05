Homem é flagrado abusando sexualmente de moradora em situação de rua

Um homem foi filmado abusando sexualmente de uma mulher em situação de rua, que estava deitada em uma calçada no Centro de Santos, no litoral de São Paulo.

Nas imagens, que circulam nas redes sociais, neste sábado (4), é possível ver a vítima tentando afastar o suspeito com as pernas, enquanto ele a tocava nas partes íntimas.

Na sequência, o homem é visto fazendo uma 'cabana' com papelões ao lado de uma parede. No local, eles têm relação sexual.

Imagens fortes!

De acordo com o G1, as polícias Civil e Militar afirmaram em notas que a ocorrência não foi registrada. A PM ressaltou ter repassado as informações do caso para as viaturas que patrulham a região. O suspeito, no entanto, ainda não foi localizado.

