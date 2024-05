Motorista de 23 anos morre após ser atingida na cabeça por pedra nos EUA

Uma jovem de 23 anos morreu, na noite quarta-feira (15), depois de ter sido atingida na cabeça por uma pedra enquanto conduzia, no estado norte-americano da Carolina do Norte.

Brittany Elizabeth Ferguson seguia no condado de Burke, pelas 20h40 (horas locais), quando uma pedra atravessou o para-brisas do seu automóvel e atingiu-a mortalmente na cabeça.

O veículo despistou-se e colidiu contra uma casa, segundo noticiou a ABC News.

A jovem, que era natural de Morganton, morreu no local, de acordo com as autoridades.

Após o incidente, testemunhas viram uma camionete circulando na área, com um homem na traseira.

As autoridades apelaram a que quem tenha informação sobre o caso entre em contato com a polícia. Até ao momento, não foram realizadas detenções.

