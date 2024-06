José de Abreu despreza Murilo Rosa: "Mandei à merda"

José de Abreu surpreendeu seus seguidores ao revelar uma atitude inusitada que tomou ao receber uma ligação inesperada do ator Murilo Rosa. A confusão entre os dois atores tomou as redes sociais e deixou muitos curiosos sobre os detalhes.

Segundo Abreu, ele recebeu a ligação de Murilo sem saber quem estava do outro lado da linha. "Murilo Rosa me ligou, acreditam? Atendi sem saber quem era. Quando se identificou, mandei à merda e desliguei. Seleciono meus amigos", relatou José de Abreu no X (antigo Twitter). Mas por que ele teve essa reação? Veja:



Entenda a treta entre José de Abreu e Murilo Rosa:

A situação entre os dois atores esquentou após a atriz Maria Zilda expor publicamente Zé de Abreu. Ele não deixou barato e decidiu responder às acusações feitas pela atriz, aproveitando a oportunidade para criticar Murilo Rosa.



"Chega. Não vou aguentar uma ex-atriz que não detém nenhum respeito entre seus pares dizendo merda sobre mim. Ainda mais numa live com outro merda que, se fosse digno, teria me defendido. Não é à toa que existe na Globo o verbo 'Murilar', ou seja, agir como Murilo Rosa. E dele mais não falo, não merece", desabafou José de Abreu.

A polêmica começou em fevereiro, quando Maria Zilda fez uma revelação chocante sobre José de Abreu, alegando que ele tinha um mau hálito insuportável. "A pergunta foi: 'Você já beijou alguém com bafo?'. 'Já!'. Era uma coisa insuportável. Evidentemente, ele bebia. Era [cena] externa. Ele suado e já tinha o cheiro do suor, mais o [cheiro] do cigarro, mais o da bebida. Era uma coisa insuportável! O Zé [de Abreu] era um bicho", declarou a atriz.

Maria Zilda ainda detalhou que José de Abreu interpretava seu par romântico em uma novela. "Eu tinha uma paixão na trama e nas cenas só apareciam os pés do personagem porque era tudo fruto da minha imaginação. Até que decidiram quem seria o ator. Foi decidido que seria o José de Abreu e ele estava numa fase muito doida. Bebia demais!", relembrou Maria Zilda.

