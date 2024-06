Queda de ponte na Colômbia causa 4 mortes e 3 feridos; veja as imagens

Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas após a queda de uma ponte para veículos em Barranquilla, na Colômbia, na sexta-feira (31), segundo as autoridades.

Dois carros e uma motocicleta caíram no vazio quando um trecho da estrutura que liga Barranquilla ao aeroporto local Ernesto Cortissoz desabou.

Três pessoas morreram no local do acidente e uma quarta vítima faleceu no hospital, de acordo com o coronel Julio Olaya, chefe da polícia de trânsito do município de Soledad.

As fortes chuvas na região são apontadas como a causa provável do desabamento, que resultou em um buraco de cinco metros de profundidade na pista.

O governador do departamento de Atlántico, Eduardo Verano, alertou para o risco de desmoronamento da parte restante da ponte.

A estrada é uma das mais movimentadas da região metropolitana, com cerca de dois milhões de habitantes. Em março, o governo local já havia solicitado ao Ministério do Transporte uma "intervenção urgente" devido ao mau estado da estrutura, segundo a prefeita de Soledad, Alcira Sandoval.

As autoridades fecharam a ponte ao tráfego e estabeleceram rotas alternativas para o aeroporto.

Barranquilla, que também abriga um dos principais portos do país, é frequentemente afetada por inundações repentinas. As autoridades alertam que o fenômeno La Niña pode intensificar as chuvas na região em 2024.

Leia Também: Suspeito de matar família em SP morreu após queda acidental, dizem amigos