Morte de Djidja: Seita, drogas e crimes sexuais revelados em investigação

A morte da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso, de 32 anos, no dia 28 de novembro de 2023, em sua casa no bairro Cidade Nova, em Manaus, desencadeou uma série de investigações e prisões que revelaram um caso chocante envolvendo seita religiosa, tráfico de drogas, abuso sexual e cárcere privado.

Investigações revelam seita "Pai, Mãe, Vida"

As investigações, conduzidas pelo 1º Distrito Integrado de Polícia do Amazonas (1º DIP) e pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), apontaram para a existência de uma seita religiosa fundada pelo irmão de Djidja, Ademar Farias Cardoso Neto, e pela mãe da jovem, Cleusimar Cardoso Rodrigues, denominada "Pai, Mãe, Vida".

A seita incentivava o uso de ketamina, um analgésico veterinário utilizado como droga recreativa, e induzia pessoas a se associarem, inclusive a própria Djidja. As investigações revelaram ainda que a ketamina era obtida em clínicas veterinárias e distribuída entre os membros da seita, incluindo funcionários do salão de beleza da família Cardoso.

Prisões e acusações graves

A morte de Djidja e a descoberta da seita resultaram na prisão de quatro pessoas: Ademar Farias Cardoso Neto, Cleusimar Cardoso Rodrigues, Verônica da Costa Seixas (30) e Claudiele Santos da Silva (33).

Os quatro suspeitos foram presos preventivamente e responderão por diversos crimes, incluindo:

Tráfico de drogas

Associação para o tráfico de drogas

Colocação em perigo da saúde ou da vida de outrem

Falsificação

Corrupção

Adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais

Aborto provocado sem consentimento da gestante

Estupro de vulnerável

Charlatanismo

Curandeirismo

Sequestro

Cárcere privado

Constrangimento ilegal

Morte de Djidja ainda sob investigação

A causa da morte de Djidja ainda está sendo investigada pela DEHS. A hipótese de overdose por uso indiscriminado de ketamina é a principal linha de investigação, mas a polícia não descarta outras possibilidades.

