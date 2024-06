Marido de Ivete Sangalo cria escola pra filhas estudarem em meio à natureza

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Daniel Cady, 38, marido de Ivete Sangalo, 52, contou que criou uma escola para as filhas gêmeas, Helena e Marina, 6, estudarem em meio à natureza.

Segundo o nutricionista, a escola foi criada em 2022 com a cunhada, Cynthia Sangalo. "A gente tem uma escola aqui em Salvador, que tem o conceito de green school, onde você troca uma aula de dentro da sala por uma aula debaixo de uma árvore. A gente criou pensando na escola que a gente queria para os nossos filhos", disse em entrevista à TV Terra.

A gente procurou e não encontrou a escola que a gente queria. Essa escola é fruto dessa consciência e pensamento ambiental de homem e natureza. Tem a parte conteudista e a parte do quintal. A gente já tinha umas seis, oito árvores. É um quintal mesmo Daniel Cady

Daniel Cady contou que possui aulas da educação Infantil ao Ensino Fundamental. "As crianças ficam ali brincando. Tem uma horta. As crianças aprendem a cultivar os alimentos. Tem uma nutricionista que faz um trabalho muito bacana de educação nutricional. Minhas filhas acordam sábado e domingo querendo ir para escola."

Vamos fazer um projeto de reflorestamento na praça em frente a escola. As pessoas estão carentes de opções como essas. As escolas estão muito naquela coisa de metro quadrado. Acaba que as escolas hoje em dia não têm muitos espaços. Está todo mundo trancafiado dentro de ambientes fechados. Ybá é fruto do quintal, nome que representa a escola Daniel Cady

Daniel Cady e Ivete Sangalo ainda são pais de Marcelo, 14.

Leia Também: Ivete Sangalo avisa a Globo que não quer mais apresentar The Masked Singer Brasil