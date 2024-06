Filho de John Lennon diz que o príncipe Harry é um "idiota"

Um ano após o lançamento da biografia do príncipe Harry - 'Na Sombra' - o filho de John Lennon decidiu compartilhar sua opinião sobre o livro.

"A minha tão aguardada crítica à autobiografia do príncipe Harry em duas palavras: 'Spare Me' [trocadilho com o título original do livro, 'Spare', que numa tradução livre significa 'poupem-me']", escreveu o músico de 48 anos no X, antigo Twitter.

Em outra postagem na rede social, ele acrescentou: "Tenho empatia por ele. Mas a forma como ele se queixa das coisas é demais", afirmou. "Estou apenas me divertindo. Acho que ele mereceu as piadas (assim como eu também devo merecer)".

I do empathize with him generally. But the way he whines and wangs on about things is really too much. I’m just having a little fun. I think he’s earned some mockery. (I’m sure I have as well).